Кредит в приоритете: какой из долгов лучше погасить быстрее других

Если у гражданина есть несколько кредитов, то ему нужно правильно составить схему выплат по каждому из них и понимать, выплаты по какому из кредитов в приоритете. Ипотеку и долги перед микрофинансовыми организациями нужно погашать в первую очередь, сообщил РИАМО директор по продукту компании «Банкирро» Виталий Свешников.

«Конечно же, в первую очередь стоит погашать ипотечные кредиты, особенно, если речь идет о единственном жилье для человека. Если начались просрочки по ипотеке, то имущество могут отнять и отправить квартиру на реализацию», — объяснил эксперт.

По его словам, что касается долгов перед микрофинансовыми организациями, то их следует постараться закрыть в первую очередь, потому что по ним набегают бешеные проценты, причем стремительно.

«После закрытия долгов перед микрофинансовыми организациями обязательно попросите у них подтверждающую справку о том, что задолженность погашена. Это правило касается всех кредитов — потребительских и ипотечных. Бывает так, что ипотека уже погашена, а обременение в Росреестре до сих пор висит», — рекомендовал Свешников.

Он добавил, что при наличии справки о погашении долга можно подойти в любое МФЦ и подать заявление в Росреестр о том, чтобы запись об ипотеке погасили.