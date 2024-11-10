Красная икра взлетит в цене на 20% к Новому году

Mash: цены на красную икру в России выросли в 2 раза за год

К Новому году красная икра в России подорожает на 20%. Это связано с уменьшением улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке, сообщает Mash .

Предстоящей зимой стоимость 1 кг лососевой красной икры у оптовиков составит 9 тыс. рублей. При этом в конце прошлого года за него просили 5,5-6 тыс. рублей. На сайтах же стоимость деликатеса составляет более 13 тыс. рублей за килограмм.

Рост стоимости красной икры обусловлен рядом факторов: усложнение процесса оформления сертификатов;

сокращение объема поставок; снижение спроса из-за увеличения стоимости продукта, вызванного уменьшением вылова рыбы.

Согласно прогнозам, в момент новогоднего ажиотажа цены на красную икру могут вырасти еще на 2-3 тыс. рублей за кг. По словам оптовиков, в связи со сложившейся ситуацией на рынке появилось много подделки. Рыбаки стали разбавлять икру минералкой для увеличения веса банки. В результате икра теряет свои вкусовые качества, цвет и внешний вид.

Чтобы избежать покупки некачественного продукта, следует обращать внимание на его цвет — он должен быть ярким и насыщенным, а не прозрачным.