Красная икра на Ямале подорожает к Новому 2027 году

К Новому 2027 году красная икра на Ямале будет стоить дороже, чем летом, а ее запасы в продаже сократятся. Такой прогноз дал основатель и управляющий партнер компании «Довод» Никита Малов, сообщает «Север-Пресс» .

К 1 октября 2026 года в России выловили около 98 тыс. тонн тихоокеанского лосося, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. За весь 2025 год добыли 335 тыс. тонн. Рыбный союз ожидает выпуск около 4,5 тыс. тонн дальневосточной икры при потреблении 10–15 тысяч тонн.

В первом полугодии 2026 года икра на Ямале стоила в среднем 818 рублей за 90–100 г. По данным сервиса «Ценозавр», средняя цена по стране составляла 1204 рубля. Годовой рост цен в Ямало-Ненецком автономном округе достиг 30%, в России — 59%.

«Средняя стоимость килограмма в ЯНАО по Росстату в июле, до итогов путины, была 8 365 рублей, и даже она за год выросла, хотя по России за то же время снизилась», — отметил Никита Малов.

Семга и форель к концу лета подорожали на 15%. Цены на треску, пикшу и минтай выросли в среднем на 7–10% из-за увеличения затрат на логистику и ограничений промыслового вылова.

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