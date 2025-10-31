На сервисе mos.ru или через доставку «Купер» в Москве теперь можно заказать рыбу или морепродукты на дом, сообщает kp.ru .

На выбор предлагается свыше 7 сотен различных товаров. Клиентам доступны как охлажденные, так и глубокозамороженные рыбные продукты, копченые деликатесы, разные виды икры, креветки, крабы, а также готовые к приготовлению полуфабрикаты. По данным городских властей, интерес жителей Москвы к морепродуктам за прошедшие 12 месяцев увеличился на 15 процентов.

Кроме того, наша компания предоставляет дополнительные товары, такие как особые приправы и свежие макаронные изделия, которые упрощают приготовление изысканных блюд. Чтобы сделать заказ, достаточно отобрать желаемые позиции, указать адрес и желаемое время доставки.

Рынки морепродуктов «Москва — на волне» функционируют в районах Косино-Ухтомский и Митино. С начала работы их посетили примерно 2 миллиона человек, а общий объем реализованной продукции превысил 1,5 тысячи тонн.

