Котяков рассказал, когда и как в России проиндексируют страховую часть пенсии

При планировании бюджета на 2026 год эксперты учтут в том числе индексацию страховой пенсии россиян с 1 апреля по темпу роста зарплат. Об этом на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет ТАСС .

Начиная с 2026 года, Россия вводит новый подход к индексации пенсий. Теперь пенсионные выплаты будут расти два раза в год. Сначала в феврале их поднимут в соответствии с тем, насколько выросли цены за прошедший год. Затем в апреле размер пенсий снова увеличится — на этот раз с учетом того, как выросли доходы Социального фонда России.

«Последние несколько лет мы индексировали пенсии с 1 января по уровню фактической инфляции. Теперь такое повышение будет происходить с 1 февраля, потому что как раз к этой дате уже определяется окончательный показатель уровня фактической инфляции по итогам 2025 года», — сказал Котяков.

Котяков подчеркнул, что пенсия россиян состоит из двух частей: страховой и фиксированной. Во вторую очередь будет индексироваться страховая часть по росту темпа зарплат.

Ранее россиянам рассказали, чья пенсия станет больше с 1 июня 2025 года. С этого дня в законную силу вступят региональные и федеральные меры поддержки населения.