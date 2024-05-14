сегодня в 23:05

Alibaba заработала на 86% меньше за прошедший финансовый год

Котировки Alibaba упали в цене на 7% после публикации отчетности о падении прибыли на 86% за прошедший финансовый год, пишет « Коммерсант »

Китайский интернет-ритейлер Alibaba за четвертый квартал и весь 2024 финансовый год заработал 3,3 млрд юаней.

Это на 86% меньше, чем за последний квартал 2023 финансового года, указано в статье

В компания объяснили такие результаты неудачной, в ряде случаев, инвестиционной политикой и общей ситуацией в экономике Китая.