Костромин заявил о худшем старте авторынка в России за 20 лет

Директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин заявил о резком падении авторынка в начале 2026 года и назвал его худшим за два десятилетия, сообщает zhiguli.io .

На форуме ForAuto 2026 Дмитрий Костромин дал жесткую оценку ситуации на российском автомобильном рынке. По его словам, январь и февраль оказались значительно слабее даже пессимистичных прогнозов компании.

«К сожалению, он (2026 год — ред.) начался еще хуже, чем мы прогнозировали. На мой взгляд, это, наверное, худшие январь–февраль за последние 20 лет ведения статистики. Если еще и методику подсчета рынка чуть подправить и учитывать именно новые автомобили, которые реально продаются и ставятся на регистрацию, рынок по факту еще хуже», — сообщил Костромин.

По данным агентства «Автостат», в январе регистрация новых автомобилей Lada в России сократилась на 28,7% — до 19,7 тыс. машин. В целом по стране рынок снизился на 9,5%.

На фоне слабого спроса АвтоВАЗ уменьшил план продаж на февраль на 15%. При этом компания сохраняет годовой ориентир в 370 тыс. автомобилей Lada, что на 9% выше прошлогоднего показателя. Эксперты считают, что для выполнения плана потребуется заметное оживление рынка во втором полугодии.

