Костин заявил об интеграции ВТБ с крымским РНКБ

Костин: крымский РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что банк начал процесс интеграции с крымским РНКБ. По его словам, кредитная организация перейдет под бренд ВТБ в 2025 году, сообщает газета «Известия» .

Костин отметил, что сейчас РНКБ обслуживает порядка 2,6 млн россиян с юга страны и примерно 100 тыс. юридических лиц. По словам главы банка, за 10-летний период РНКБ стал «финансовой опорой Крыма и Севастополя», вступив в игру в качестве локальной дочерней компании группы ВТБ.

«Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты», — сказал Костин накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ходе объединения кредитных организаций ВТБ хочет максимальной сохранить состав сотрудников РНКБ.