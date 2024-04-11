Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России
Дружественные страны отказывают в проведении платежей из России
Фото - © Фотобанк Лори
Банки из дружественных стран увеличили число отказов в проведении платежей из России, сообщает РИА Новости.
По словам главы ВТБ Андрея Костина, данная ситуация развивается динамично. Но это не совсем хорошо, потому что снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать.
Причиной роста числа отказов в проведении платежей из России является ужесточение режима вторичных санкций в конце 2023 года. Возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин.
Также продолжают увеличиваться сроки платежей, растут комиссии. Возрос объем запрашиваемой документации в таких объемах, как электроника, компьютеры, оборудование.