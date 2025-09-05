Костин: ЦБ не будет повышать ключевую ставку в России

Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Банк России вряд ли будет повышать ключевую ставку с текущих 18%. По его мнению, ЦБ, наоборот, начнет ее постепенное снижение до конца года, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, что тренд идет к снижению, она будет дальше снижаться», — сказал Костин, отвечая на вопрос о возможном повышении ключевой ставки.

Впервые за почти 3 года Центральный банк России начал снижать ключевую ставку, в июле она уменьшилась на 2% и составила 18% годовых. Этому предшествовало июньское снижение с 21% до 20% — первое с сентября 2022 года.

Рекордно высокий показатель в 21% держался более 7 месяцев, начиная с октября прошлого года. Теперь регулятор принимает решения о дальнейших изменениях ставки, основываясь на том, насколько устойчиво замедляется инфляция и как меняются инфляционные ожидания. ЦБ подчеркивает, что придерживается «нейтрального сигнала» в отношении будущей денежно-кредитной политики.

Во Владивостоке стартовал юбилейный X ВЭФ-2025. Мероприятие проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. В этом году форум объединяет участников под лозунгом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».