Костин рассказал о «мечтах» избавиться от подешевевшей доли в «Ростелекоме»

ВТБ «мечтает» продать свою долю в компании «Ростелеком», рассказал глава банка Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. По его словам, пока избавиться от актива нелегко, потому что со временем он стал дешевле, сообщает ТАСС .

В марте 2020 года ВТБ стал владельцем акций «Ростелекома» в рамках сделки по продаже Tele2. По словам Костина, сейчас банк не видит возможности выхода из капитала телекоммуникационной компании.

«Мы, может быть, мечтаем об этом, но это сложно сделать, потому что там есть и наше обязательства. Во-первых, „в первую ночь“ должно быть государство, там есть некие решения по голосованию», — сказал руководитель банка.

Костин добавил, что акции «Ростелекома» покупались дороже, чем они стоят сейчас. В ближайшее время, по словам банкира, ВТБ «пока не видит хорошего выхода оттуда».