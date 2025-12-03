сегодня в 17:01

Костин: до конца года в России может снизиться ключевая ставка

Глава банка ВТБ Андрей Костин в разговоре с RT во время проведения XVI инвестиционного форума «Россия зовет!» предположил вероятность умеренного уменьшения ключевой ставки Центробанком России на ближайшем заседании в декабре.

По мнению финансиста, итоговое решение будет определяться текущими показателями инфляции, находящимися в распоряжении регулирующего органа.

По словам Костина, он не исключает такую возможность, однако снижение будет весьма скромным, если вообще произойдет.

Глава ВТБ также заявил о своей поддержке мер, предпринимаемых Центробанком для сдерживания инфляции. Он высказал мнение, что России необходимо отказаться от практики завышенных процентных ставок и систематического финансирования экономики из бюджета.

Ранее в интервью телеканалу CNN Костин заявил о заинтересованности России в укреплении связей с США, отметив перспективные направления сотрудничества, такие как Арктика, освоение космоса и атомная энергетика.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.