Космос становится драйвером роста московской экономики

В начале 2025 года предприятия ракетно-космического комплекса Москвы показали рекордные результаты — объем производства вырос на 63,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 26,5 млрд рублей. В столице сосредоточено более 40 профильных предприятий отрасли, что стимулирует власти развивать инженерно-техническое образование.

Как отмечают эксперты, с 2011 года в городе построено 290 производственных объектов общей площадью 3 млн кв. м. В текущем году ведется строительство еще 71 промышленного объекта.

Особое внимание уделяется поддержке инвесторов — около 270 га городской земли предоставлено по символической арендной ставке 1 рубль в год в рамках программы стимулирования промышленного развития.