Косметика из Подмосковья стала победителем престижной премии

Компания «Русская Косметика» из Одинцовского городского округа стала победителем премии журнала THE VOICE. Продукция предприятия «Fara Спрей 17в1» получила награду «Лучшее средство для укладки волос в категории «Средства для укладки волос». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Победители были определены в рамках финального этапа премии в области красоты THE VOICE MAG BEAUTY AWARDS главного «красивого» глянцевого журнала THE VOICE.

Fara предлагает российским женщинам широкий ассортимент красок для волос, средств по уходу за волосами и средств для их укладок. Полученную награду компания расценивает как признание профессиональным сообществом индустрии красоты своей работы и стимул для новых свершений в области разработки и производства продуктов для красоты.

Компания «Русская Косметика» входит в десятку крупнейших производителей уходовой косметики России. Основной миссией предприятия является поддержание имиджа России в косметическом производственном сегменте, создавая косметическую продукцию для россиян, которая отвечает самым высоким отраслевым стандартам. Продукция компания поставляется на зарубежные рынки в страны СНГ, на Ближний Восток, в АТР и другие регионы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.