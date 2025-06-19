Косметическая компания Подмосковья вошла в топ федерального рейтинга «Индекс дела»

Российская косметическая компания ESTILAB, которая входит в число резидентов подмосковной особой экономической зоны «Дубна», вошла в топ-100 компаний страны Всероссийского рейтинга «Индекс дела». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Это первый в России официальный рейтинг для малого и среднего предпринимательства. Его задача — дать независимую и понятную оценку реальных успехов компаний, которые не всегда видны в медиаполе на фоне крупного бизнеса. В рейтинге 2025 года приняли участие более 5 тыс. компаний со всей страны.

Результаты формируются на основе открытых данных — финансовых показателей, узнаваемости, динамики развития, социальной активности и экспортного потенциала. Все это позволяет получить объективную картину без ручной выборки.

ESTILAB добилась высоких результатов во всех категориях рейтинга. Рост компании обеспечен ставкой на научный подход: в ее составе работает собственный R&D-центр, ведутся совместные исследования с МГУ и Первым МГМУ им. Сеченова, а также получен первый в России патент на систему против акне.

В 2024 году выручка компании выросла на 85% и превысила 1,8 млрд рублей, продукция экспортируется в 13 стран, а ежегодный выпуск превышает 2,5 млн единиц. Победа в рейтинге подтверждает высокие темпы роста и устойчивое развитие компании. Церемония награждения прошла в рамках главной бизнес-сессии «Мой бизнес Forum 2025».

Сооснователь ESTILAB, генеральный директор ООО «Эстилаб Рус» Ирина Амосова прокомментировала победу компании.

«В отличие от премий, ориентированных на крупный бизнес, «Индекс дела» отмечает заслуги именно малого и среднего предпринимательства. Этот сектор — настоящая основа экономики страны, его вклад в ВВП уже превышает 22%. Очень важно, что этот огромный труд становится заметным и получает достойную, объективную оценку на федеральном уровне. Для нас, как представителя МСП, такое признание — это сильнейший стимул и подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», — сказала Амосова.

В планах ESTILAB на 2025 год — достижение оборота в 3 млрд рублей, расширение штата до 300 сотрудников и запуск нового производственного комплекса.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.