Косметическая компания из Протвино выпустит более 150 новинок в Подмосковье в 2026 году

Косметическая компания «Аравия» из Протвино планирует в 2026 году выпустить свыше 150 новых продуктов и расширить экспорт на рынки Саудовской Аравии и Вьетнама, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

Косметическая компания «Аравия», расположенная в Протвино, объявила о планах выпустить более 150 новых продуктов в 2026 году. В 2025 году ассортимент предприятия пополнился более чем 90 новинками.

В настоящее время линейка продукции «Аравии» насчитывает свыше 750 наименований. В 2025 году объем выпуска увеличился на 50%, достигнув 39,4 млн единиц продукции.

Продукция компании широко представлена на российском рынке, в том числе на маркетплейсах. «Аравия» также активно развивает экспорт: товары поставляются в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан и другие страны. В 2026 году компания планирует начать экспорт в Саудовскую Аравию и Вьетнам.

В прошлом году предприятие открыло новый завод в Протвино. Первая очередь комплекса занимает более 9 тыс. кв. м, инвестиции в строительство и оснащение составили 700 млн рублей. Земельный участок предоставлен в рамках региональной программы поддержки импортозамещения.

Площадки для реализации инвестпроектов в Московской области можно подобрать на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.