Эксперты заявили о формировании «базы для роста» крипторынка в 2026 году

сегодня в 11:08

Коррекция на криптовалютном рынке создала условия для формирования более устойчивой структуры отрасли и потенциального восстановления в 2026 году. Снижение цен на криптовалюты стало следствием сокращения институциональной ликвидности и цепной реакции ликвидаций, вызванных распродажами со стороны крупных держателей, сообщили РИАМО эксперты индустрии.

«Недавнее снижение было во многом обусловлено оттоками средств из ETF и масштабными ликвидациями позиций крупных участников, что запустило эффект домино на рынке деривативов и способствовало очищению от избыточных спекуляций», — заявил директор по маркетингу Bitget Игнасио Агирре.

Он отметил, что подобные фазы часто выступают этапом перераспределения рисков и создают базу для более устойчивого ценового движения.

Эксперты также указывают на признаки перехода рынка к более зрелой модели. Так, гендиректор TEHNOBIT Александр Пересичан подчеркнул, что текущая коррекция отражает смену структуры капитала.

«Мы видим постепенный выход краткосрочных стратегий с высоким уровнем плеча и усиление позиций долгосрочных инвесторов, которые рассматривают снижение как возможность для аккуратного входа», — отметил он.

Дальнейшая динамика будет зависеть от макроэкономических условий и институциональных потоков.

«В сценарии стабилизации притоков в ETF и улучшения ликвидности биткоин может приблизиться к диапазону 150-180 тыс. долларов уже в этом году, тогда как Ethereum сохраняет потенциал движения к 5-6 тыс. долларов на фоне развития решений второго уровня и расширения DeFi-экосистемы», — добавил представитель Bitget.

Пересичан, в свою очередь, отметил, что текущие процессы повышают устойчивость рынка в долгосрочной перспективе.

«Когда происходит сокращение избыточного кредитного плеча, снижается системный риск и формируются более здоровые условия для следующей фазы роста. В таких циклах важна не скорость восстановления, а качество новой ликвидности», — подчеркнул глава TEHNOBIT.

В Bitget также обращают внимание на роль регуляторных инициатив, включая продвижение законопроектов о рыночной инфраструктуре и Clarity Bill.

«Более четкие рамки соответствия требованиям способны снизить неопределенность и усилить интерес институциональных инвесторов, что будет поддерживать долгосрочную устойчивость рынка», — заявил Агирре.

По оценке экспертов, несмотря на краткосрочное давление на котировки, фундаментальные факторы — развитие технологий, рост институционального участия и постепенная регуляторная ясность — продолжают формировать основу для дальнейшего укрепления криптовалютной экосистемы.

На фоне усиления макроэкономической неопределенности, перераспределения капитала из рисковых активов и значительных оттоков средств из спотовых крипто-ETF разворачивается коррекция на крипторынке. Масштабные ликвидации позиций с использованием кредитного плеча усилили давление на цены и привели к временной просадке ликвидности, формируя условия для последующей переоценки рынка.

