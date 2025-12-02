Коровин: размещение юаневых ОФЗ может привести к оттоку валютной ликвидности

Единственным ощутимым фактором риска для колебаний валютных ставок на финансовом рынке в ближайшей и среднесрочной перспективе является возможное сокращение валютной ликвидности в финансовой системе, вызванное эмиссией облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях. Об этом заявил старший аналитик «Эйлера» Максим Коровин в аналитической записке, с которой ознакомилось издание «Ведомости» .

По данным на 1 декабря 2025 года, ставка RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения и размещения китайской валюты на Московской бирже, находится вблизи нулевой отметки, зафиксировавшись на уровне 0,24%. С декабря 2024 года наблюдается стабилизация данного показателя.

Минфин намерен 2 декабря принять заявки на дебютные биржевые облигации, номинированные в юанях, со сроками обращения 3,2 и 7,5 лет. Размещение на Московской бирже запланировано на 8 декабря. Ориентировочные ставки постоянного купона составляют 6,25–6,5% и не более 7,5% годовых соответственно, при купонном периоде в 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации установлена в размере 10 тыс. юаней. Итоговые объемы эмиссии и уровни доходности будут определены после завершения формирования книги заявок. Инвесторы смогут приобретать бумаги и получать выплаты как в юанях, так и в рублях, по своему усмотрению. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Сбербанк и «ВТБ Капитал Трейдинг».

Как будет развиваться ситуация

Коровин в своем исследовании отметил, что при размещении долговых обязательств в юанях Министерство финансов, вероятно, будет ориентироваться на объемы погашаемых в декабре суверенных еврооблигаций выпуска RUS-25 EUR и замещающего его РФ ЗО 25 Е, совокупный объем которых составляет 1,75 млрд евро (эквивалентно 158 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 2 декабря).

По прогнозам Коровина, на начальном этапе иностранные инвесторы вряд ли проявят интерес к покупке российских государственных облигаций в юанях. Предполагается, что основным источником средств для инвестиций в данный инструмент станут средства, высвобождающиеся после погашения РФ ЗО 25 Е. Таким образом, ключевыми покупателями станут банки, которые традиционно являются крупнейшими держателями еврооблигаций. Аналитик подчеркнул, что для них инвестиции в юаневые ОФЗ представляются логичным шагом для балансировки открытой валютной позиции.

Почему может случиться отток

Коровин отмечает, что выпуск облигаций в валюте на сумму, эквивалентную 200 млрд рублей, является значительным объемом для российского рынка. Среднемесячный объем корпоративных валютных и квазивалютных размещений в России с начала года составляет около 2 млрд долларов, а валютный корпоративный кредитный портфель прирос за это время на 15,2 млрд долларов.

Однако, по мнению Коровина, размещение корпоративных валютных облигаций не приводит к изъятию ликвидности из финансовой системы, поскольку компании используют эти средства для рефинансирования рублевых кредитов. В случае с юаневыми ОФЗ ситуация может быть иной: валютные расчеты, связанные с размещением, могут привести к оттоку средств из системы, которые будут аккумулироваться на счете казначейства в Банке России до момента продажи валюты Минфином на рынке для финансирования государственных нужд, предупреждает эксперт.

