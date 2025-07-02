Корм и ветуслуги: во сколько россиянам обойдется содержание собаки в 2025 г

Средний чек на собачий корм увеличился в России на 9% за год

Аналитики ЮKassa и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщили, что в 2025 году россияне стали тратить больше средств на содержание собак, при этом средний чек на корм вырос на 9%. Спрос на дополнительные услуги и товары для питомцев также увеличился, сообщает Газета.ru .

По данным аналитиков, с марта по май оборот платежей в категории зоотоваров увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество покупок выросло на 30%, а средний чек достиг 6 260 рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.

В сегменте ветеринарных услуг оборот вырос на 13%, а число покупок — на 25%. При этом средний чек снизился на 10% и составил 9 659 рублей. Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова пояснила, что владельцы собак стали чаще обращаться в клиники для профилактических осмотров и плановых процедур, что свидетельствует о формировании культуры превентивной заботы о здоровье питомцев.

С 1 по 20 июня 2025 года средний чек на корм для собак увеличился на 9% и составил 895 рублей. Также вырос спрос на дополнительные товары и услуги: средний чек на игрушки для собак вырос на 6% и достиг 503 рублей, а стоимость груминга увеличилась на 11%, до 1 970 рублей.

Аналитики отмечают, что продажи все активнее переходят в онлайн-сегмент, где растет активность как крупных ритейлеров, так и отечественных производителей, особенно в категории кормов. В «Чек Индексе» подчеркнули, что российские потребители все чаще используют омниканальный подход, сочетая покупки на маркетплейсах, профильных онлайн-ресурсах и в специализированной рознице, что стимулирует развитие цифровых каналов продаж.