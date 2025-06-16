Контейнерные площадки в Подмосковье приведут к единому стандарту

Новый подход к размещению и работе контейнерных площадок в Московской области разработали в региональном правительстве. Уже в этом году все площадки Подмосковья, где осуществляются операции с контейнерами, будут приведены к единому стандарту. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

О новом подходе к работе контейнерных площадок в регионе на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева рассказала заместитель председателя правительства-министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«При участии органов муниципальной власти и ряда ведомств правительства Московской области, в регионе было проведено масштабное исследование работы контейнерных площадок. По данным инвентаризации, в области было выявлено 244 участка, где действуют такие площадки. При этом почти все они ведут работу с нарушениями. У большинства площадок — отсутствует согласование на устройство для примыканий и съездов. Часть площадок работают с нарушением целевого использования земельных участков. Также были выявлены нарушения миграционного законодательства», — рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

В рамках нового регионального стандарта разработают единый подход к организации работы контейнерных площадок, где будут прописаны все требования к размещению и работе таких площадок. Обязательное соответствие этому стандарту позволит устранить выявленные нарушения. Помимо этого, в стандарте будут закреплены и требования к материально-техническому обеспечению контейнерных площадок.

«Московская область — один из главных транспортных хабов в стране. Логистическая инфраструктура в регионе активно развивается — уже сегодня у нас работает три крупных транспортно-логистических центра (ТЛЦ), еще два создаются. Общие мощности по хранению в этих ТЛЦ составляют 85 тыс. контейнеров, еще 70 тыс. эти центры будут готовы принять дополнительно в рамках расширения. Небольшие контейнерные площадки также активно участвуют в обеспечении грузооборота, но многие из них работают с нарушениями и находятся в „серой зоне“, а их мощности хранения оцениваются в 150 тыс. контейнеров. Поэтому важно привести эти контейнерные площадки к единому стандарту», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.