Константин Бабкин: мер поддержки агропрома достаточно, но важнее снизить ставку

«Губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев — ред.) правильно вопрос поставил. Действительно, надо эту тему решать, и сельское хозяйство имеет большой потенциал развития. И очень хорошо, что руководство видит эти проблемы. Надеюсь, оно решит, найдет необходимое решение», — сказал Бабкин.

Он обратил внимание на функционирование нынешних программ лизинга и компенсации.

«Работают, но все можно улучшить. В целом мы благодарны правительству, что они есть. Федеральных программ поддержки достаточно, но когда придет время снижения ключевой ставки, когда можно будет брать кредиты и вкладываться в развитие предприятия — это, конечно, будет новый этап. Очень хочется, чтобы он скорее наступил», — отметил президент ассоциации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что значительную роль в агропромышленном комплексе играет современное оснащение техникой. При этом крайне важно регулярно ее обновлять — это весьма чувствительная тема.

«Кроме человека, конечно, сегодня большую и всегда большую роль играет вооруженность техникой. Эта тема чувствительная, эта тема очень важная. Наши аграрии очень рассчитывают, что программы дальнейшие — по обновлению техникой, по ее использованию в разных сферах — также будут поддерживаться на федеральном уровне», — сказал Воробьев на пленарном заседании XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

