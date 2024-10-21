Кондитерская фабрика в Егорьевске запустила новую линию по производству конфет

В ближайшее время компания планирует приступить к реализации второго этапа — наращиванию мощностей за счет строительства еще одного производственного корпуса на территории соседнего земельного участка, который был предоставлен предприятию в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Построить новый корпус компания планирует в IV квартале 2025 года.

«В оснащение и запуск новой производственной линии было инвестировано более 180 млн рублей. В течение пяти лет компания планирует закончить строительство и ввести в эксплуатацию весь производственный комплекс. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 5 млрд рублей. На фабрике уже сейчас создало 50 рабочих мест, еще 450 появится в ходе реализации проекта. В рамках подготовки кадров для работы на новом предприятии компания планирует приглашать на практику студентов. После ввода в эксплуатацию всего комплекса, «Машины сладости» смогут производить в год более 300 тыс. тонн кондитерских изделий, 100 тыс. тонн мороженого и около 7 тыс. тонн газированных напитков», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии будут выпускать конфеты суфлейные и на основе нуги и мягкой карамели, изготовленные по собственной уникальной рецептуре, а также мороженное и газированные напитки. Как сообщает министерство имущественных отношений Московской области, всего на территории производственно-складского комплекса «Машины сладости» площадью более 36 га построят четыре производственных здания площадью по 10 тыс. кв. метров каждый и два складских корпуса.

«В связи с уходом международных компаний с российского рынка, мы решили переориентировать наше производство на импортозамещение и увеличить производственные мощности. По региональной программе нам удалось получить участок площадью 28 га, прилегающий к тому участку, который у нас уже был. Это позволило нам расширить территорию комплекса, позволив сосредоточить на одной площадке все производственные корпуса, а также складские помещения для хранения сырья и готовой продукции», — отметил генеральный директор компании «Машины сладости» Игорь Рубцов.

Помимо производственных площадей, на территории производственно-складского комплекса будет создан парк аттракционов, развлекательный комплекс с героями популярных мультфильмов и обучающий центр для детей, где будут проводиться мастер-классы по созданию конфет, мороженого и тортов.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.