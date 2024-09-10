Кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске планирует запуск 4 новых линий

Кондитерская фабрика «Победа» в городском округе Егорьевск реализует инвестиционный проект по созданию 4-х производственных линий. В настоящее время проект находится на стадии реализации, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В настоящий момент работает линия по производству трюфелей с применением инновационной технологии, которая снижает потребность в ручном труде. Эта линия способна производить одну тонну продукции в час, что позволяет ежегодно выпускать около 4 200 тонн товара. Второй этап уже реализуется, на нем была установлена линия для производства пористого шоколада и шоколадных конфет с начинками. Производительность этой линии составляет 2 500 килограммов в час. Третий этап также находится в процессе реализации, где планируется установка двух линий для производства шоколадной и вафельной продукции. Каждая линия обладает мощностью 500 килограммов в час.

В ведомстве отметили, что проект будет полностью реализован в октябре 2024 года, что позволит создать около 80 рабочих мест.

Общая сумма инвестиций за 2023–2024 годы составляет 1 223 562 000 рублей, из которых в 2024 году было освоено 487 539 341 рубль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.