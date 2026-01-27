Кондитерская фабрика «Победа» инвестирует 2 млрд рублей в расширение в Егорьевске

Кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске начала строительство нового производственного корпуса площадью 20 тыс. кв. м, что позволит увеличить мощности на 30% и создать 200 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Кондитерская фабрика «Победа», работающая в Егорьевске более 25 лет, реализует проект по расширению производства. Новый корпус площадью 20 тыс. кв. м будет включать производственные цеха и роботизированный склад. Благодаря расширению предприятие увеличит производственные мощности на 30% и сможет выпускать дополнительно 15 тысяч тонн шоколадной продукции в год. Объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей.

После запуска нового комплекса на фабрике появится 200 новых рабочих мест для жителей Егорьевска и соседних муниципалитетов. Сейчас на предприятии трудится более 1200 человек, а площадь производственных цехов составляет 40 тыс. кв. м.

Генеральный директор и сооснователь ООО «Кондитерская фабрика «Победа» Ольга Муравьева отметила, что строительство нового корпуса позволит расширить ассортимент продукции и обеспечить сотрудников достойной заработной платой. На новом складе будут внедрены автоматизированные системы, что снизит физическую нагрузку на работников.

Фабрика выпускает шоколад, конфеты, трюфели, мармелад и продукцию без сахара. Ассортимент превышает 500 наименований, а ежегодный объем производства достигает 45 тысяч тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.