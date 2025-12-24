Россиянам рассказали, кому и как положена выплата 13-й зарплаты

13-я зарплата — это новогодняя премия, которую получают не все сотрудники, а только те, кому она предусмотрена внутренними документами работодателя. Размер и порядок выплаты зависят от условий трудового или коллективного договора, сообщает «ФедералПресс» .

13-я зарплата представляет собой премию, которую некоторые компании выплачивают сотрудникам перед Новым годом. В Трудовом кодексе эта выплата не закреплена и относится к категории поощрений за труд. Премия облагается налогом на доходы физических лиц, а ответственность за уплату налога несет работодатель.

Размер 13-й зарплаты и порядок ее начисления определяются трудовым договором или коллективным соглашением. Сумма может отличаться от ежемесячного оклада и зависит от политики компании. Например, премия может начисляться всем сотрудникам, только работникам с определенным стажем, без дисциплинарных взысканий или тем, кто выполнил плановые показатели.

По данным исследования портала HeadHunter за 2023 год, 13-ю зарплату получили лишь 13% опрошенных россиян. Чаще всего такие премии выплачивались в сферах закупок, инвестиций и консалтинга, а реже — в туризме, ресторанном бизнесе, медицине, рекламе и PR.

Юрист Александр Карабанов пояснил, что выплата 13-й зарплаты не является обязательной. Если в трудовом договоре нет соответствующего пункта, требовать премию нельзя. Условия предоставления премии определяются внутренними актами компании и не должны ухудшать положение сотрудников.

Размер выплаты может быть фиксированным или рассчитываться как процент от среднегодового заработка. Например, при годовом доходе 960 тысяч рублей и премии в 7% сумма составит 67 200 рублей. В некоторых случаях учитывается стаж: сотрудник с трехмесячным стажем получает 20% от оклада, с шестимесячным — 40%, а проработавший год — 80%.

Обычно 13-ю зарплату выплачивают в декабре или январе. Дата определяется внутренними документами компании. Нарушение сроков выплаты может привести к жалобе в трудовую инспекцию или судебному разбирательству, а работодателю грозят штрафы от 10 до 50 тысяч рублей.

