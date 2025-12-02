Компания «ТехРесурс» расширяет производство в Дубне

Производство компонентов для авиационной и космической техники расширяет компания «ТехРесурс» в особой экономической зоне Дубна в рамках инвестиционного проекта, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «ТехРесурс», резидент особой экономической зоны «Дубна», получила разрешение на строительство второй очереди административно-производственного здания. Это часть реализации инвестиционного проекта по производству компонентов и деталей для авиационной, космической, морской и другой техники.

Общий объем инвестиций в проект составляет 300 миллионов рублей. На предприятии планируется создать 46 рабочих мест. Первая очередь проекта была сдана в 2024 году, сейчас ведется монтаж и установка инженерно-технологического оборудования.

«ТехРесурс» специализируется на производстве метизной продукции и крепежных изделий из различных сталей и цветных металлов. Компания разрабатывает составные части для авиационных компонентов летательных аппаратов, включая сервисное и послепродажное обслуживание. Продукция предназначена для самолетов, вертолетов, космических аппаратов, а также для наземной, морской, речной и железнодорожной техники.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев отметил, что на площадке уже работают компании, которые обеспечивают технологический суверенитет в критических отраслях отечественной промышленности. Эти компании активно развивают производство, поддерживая развитие различных видов техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех».

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.