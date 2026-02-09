Компания «Технопул-Р» из Балашихи представила разработки на выставке «НАИС 2026»

Компания «Технопул-Р» из Балашихи приняла участие в выставке гражданской авиации «НАИС 2026», которая прошла 4–5 февраля в МВЦ «Крокус-Экспо», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Технопул-Р» из Балашихи стала участником Национального Авиационного Инфраструктурного Салона «НАИС 2026». Мероприятие было посвящено развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры, а также демонстрации беспилотных и робототехнических комплексов.

На выставке «Технопул-Р» представил оборудование собственного производства: взвешивающие, подающие и отправляющие конвейеры, багажную карусель, систему возврата лотков и программное обеспечение, разработанное специалистами компании. Генеральный директор Ринат Ягудин рассказал представителям аэропортов и профильных организаций о специфике работы предприятия и внедряемых инновациях.

Компания более двадцати лет занимается выпуском производственных линий для пищевой промышленности, производит высокотехнологичные конвейеры и металлоконструкции. За это время «Технопул-Р» поставила и ввела в эксплуатацию оборудование багажных систем для аэропортов по всей России, как самостоятельно, так и в партнерстве с другими компаниями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.