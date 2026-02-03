Компания «Самоспас» модернизировала производство в Истре

Компания «Самоспас» обновила производственные мощности и внедрила новое оборудование на предприятии в городском округе Истра в 2026 году, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Самоспас», производитель средств для экстренной эвакуации из высотных зданий, завершила модернизацию производства в Истре. Обновление коснулось производственно-складского комплекса и испытательного полигона, которые были запущены в 2024 году. На площадке работают две компании — «Самоспас» и «Венто», специализирующиеся на оборудовании для спасения и работы на высоте. Общее число сотрудников составляет около 200 человек, а общий объем инвестиций в проект достиг 1 млрд рублей.

В 2025 году предприятие выпустило более 3 тысяч единиц продукции. В 2026 году в рамках нового этапа модернизации компания обновила парк станков, включая установку современного фрезерного оборудования. Инвестиции в этот этап составили 60 млн рублей. Новое оборудование обеспечивает высокую точность обработки, минимальные вибрации и жесткость конструкций.

Также на предприятии установлен автомат продольного точения с контршпинделем и барфидером, позволяющий обрабатывать детали диаметром до 25 мм и выпускать партии до 5 тысяч единиц. Это повысит производительность и разгрузит крупные станки для изготовления сложных изделий.

Генеральный директор «Самоспас» Илья Маликов отметил, что внедрение новых технологий позволит увеличить выпуск продукции и сократить сроки поставки. По его словам, расширение производственных мощностей создаст дополнительные возможности для разработки уникальных решений для клиентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье в 2025 году в рамках госпрограммы по воде. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.