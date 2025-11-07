Компания Renault возвращается в Россию

Автомобильный производитель Renault второй раз зарегистрирует товарный знак в РФ. Однако окончательноее решение по заявке еще не принято, сообщает Постньюс .

По словам генерального директора «Онлайн Патента» Алины Акиньшиной, предварительный отказ, полученный компанией, вероятно, был вызван расхождениями в адресах, указанных в предоставленной документации. Тем не менее окончательное решение по заявке еще не принято, и у организации сохраняется возможность внести коррективы и повторно подать документы на рассмотрение.

Аналитик полагает, что все неточности уже устранены. Акиньшина также подчеркивает, что в случае, если компания Renault не предоставит необходимые уточнения, последующий отказ станет окончательным.

В настоящее время порядок экспертизы в Роспатенте не претерпел никаких изменений. Исход рассмотрения заявки, поданной автомобильной компанией, пока остается неясным.

