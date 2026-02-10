Компания «Реалитек» стала лидером по числу индустриальных парков в Балашихе

Компания «Реалитек» из Балашихи заняла первое место по количеству индустриальных проектов в Восточном Подмосковье, обеспечив 26% рынка по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Реалитек» стала лидером по числу индустриальных парков в Восточном Подмосковье, заняв 26% рынка по итогам 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства MegaResearch.

В рамках анализа рынка земли промышленного назначения в радиусе 60 километров от МКАД были учтены 137 индустриальных объектов. Всего в восточном направлении Подмосковья насчитывается 66 индустриальных и технопарков, из которых 17 принадлежат компании «Реалитек».

Генеральный директор компании Виталий Коляда отметил, что лидерство стало результатом продуманной стратегии и акцента на востребованных площадках второго пояса удаленности от МКАД.

«Реалитек» занимается разработкой инвестиционных проектов полного цикла, созданием индустриальных парков, а также реализацией промышленной, складской и коммерческой недвижимости. По итогам 2025 года компания также стала лидером по объему реализации индустриальных проектов, а общий объем инвестиций резидентов в проекты компании достиг 13 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.