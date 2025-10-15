Компания Подмосковья вывела производство готовой еды на полную мощность

Компания AlphaChef вывела на полную мощность предприятие по производству готовой еды «1-й Кулинарный» в Дмитровском м. о. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На предприятии используется уникальная технология HPP, метод холодной пастеризации, которая обеспечивает длительное хранение продуктов (до 90 суток), сохраняя высокое качество и вкус. Инвестиции в новый проект составили 280 млн рублей. Он стал частью масштабного проекта по запуску комплекса готовой еды AlphaChef, инвестиций в который оценивается в 4,5 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Технология холодной пастеризации, внедренная на заводе бренда AlphaChef, обеспечивает высокую микробиологическую безопасность продуктов, сохраняя при этом все полезные свойства свежих ингредиентов. Упаковка используется специальная — pasta-box и skin-plate, идеально сохраняющие внешний вид и свежесть.

«Современное оборудование позволило нам значительно увеличить и производственные мощности. Например, мы недавно запустили производство нового продукта — пирожков под брендом „Аппетитов“. И сейчас мы можем ежеминутно выпускать до восьми тысяч пирожков в час, что эквивалентно почти тысяче килограмм свежей выпечки. Если умножить эту производительность на рабочий день длиной в двадцать часов, получится впечатляющий итог: за смену мы выпускаем свыше семнадцати тонн высококачественных пирожков. На текущий момент производство пирожков занимает более 25% объема от всего производства», — отметил генеральный директор 1-й предприятия «1-й Кулинарный» Денис Касаткин.

Инновационная концепция, внедренная на предприятии, позволяет минимизировать производственные циклы, сокращая риски порчи сырья. Предприятие «1-й Кулинарный» компании AlphaChef обладает собственной системой подготовки воды, современными биологическими очистными сооружениями и системами охлаждения, обеспечивающими полную автономию производства. Годовая мощность комплекса составляет примерно 75 миллионов порций.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.