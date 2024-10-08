Компания Подмосковья выпустила более 5 млн единиц высокоточного метрического крепежа

Компания «Новые Технологии и Материалы» (НТМ), работающая в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе, с начала 2024 года выпустила и поставила на российский рынок более 5 млн единиц высокоточного метрического крепежа. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Эта крепежная продукция востребована в радиоэлектронной промышленности, машиностроении, строительстве, медицине.

Высокоточный метрический крепеж применяется в различных отраслях, где требуется надежность, точность и устойчивость к нагрузкам. Ключевыми областями применения являются: автомобилестроение, медицинская техника, электроника, робототехника и автоматизация, а также прецизионные инструменты и приборы. Эти отрасли и продукция предъявляют строгие требования к качеству и точности крепежа, так как ошибки в размерах могут привести к серьезным последствиям для безопасности и эффективности работы оборудования.

Так, в автомобилях метрический крепеж применяется в двигателях, трансмиссиях и подвесках, где требуется точная подгонка и надежность. Крепеж выдерживает высокие скорости, вибрации и механические воздействия. Необходим он и в оборудовании, используемом в хирургии, диагностике и реабилитации. Такие детали применяются в сложных аппаратах (например, в МРТ-сканерах) и медицинских имплантатах. Для сборки мелких электронных устройств, таких как смартфоны, компьютеры, бытовая техника, также требуются миниатюрные метрические крепежи с высокой точностью, позволяющие плотно фиксировать компоненты. В робототехнических устройствах и автоматизированных системах производства высокоточный крепеж обеспечивает стабильную работу механизмов и их надежное соединение в условиях интенсивной эксплуатации. Метрический крепеж необходим и для сборки измерительных приборов, научного оборудования и различных станков.

«Отличительной чертой производства этих изделий является высочайшая точность резьбы и стабильность характеристик каждого изделия серии. Качество подтверждено строгими лабораторными испытаниями на каждом этапе полного цикла производства, включая контроль геометрии, химического состава и прочности. После проведения всех проверок на продукцию оформляется паспорт качества», — рассказал генеральный директор ООО «Новые технологии и материалы» Александр Карпенко.

Производство этой продукции было запущено на предприятии в рамках масштабной диверсификации производства. Помимо высокоточных крепежей, компания изготавливает и медицинскую продукцию. Дочернее предприятие АО «Обуховский завод», входящего в концерн ВКО «Алмаз — Антей», стало первым в России предприятием, освоившим производство медицинских игл полного цикла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.