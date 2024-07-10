Компания Подмосковья разработала походный душ и помывочный комплекс для военных

Производство многофункциональных мешков, которые могут в полевых условиях заменить стиральную машину и использоваться в качестве походного душа запустила ГК «Пластик Он Лайн» на своем производстве в г. о. Пушкинский. Продукция предназначена в первую очередь для использования военными, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания уже запустила производство многофункциональных мешков для стирки, в ближайшее время планируется запуск еще одной разработки технологов предприятия — помывочных комплексов. Общий объем инвестиций в запуск этих проектов оценивается в 160 млн рублей. В год компания сможет производить свыше 150 тысяч единиц продукции, которая будет поставляться для нужд армии. За счет запуска новых направлений на предприятии появится дополнительно около 50 рабочих мест для жителей г. о. Пушкинский», — рассказала заместитель председатель правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Данные разработки являются полностью отечественными и производятся из российских компонентов. Многофункциональный мешок может использоваться в полевых условиях в качестве устройства для стирки и походного душа, грелки и подушки, а также для преодоления водных преград и в качестве вакуумного мешка для уменьшения объема вещей в рюкзаке военных.

Помывочные комплексы, которые по своим размерам соизмеримы с обычной аптечкой, также были разработаны технологами ГК «Пластик Он Лайн» специально для использования в полевых условиях. Разработка позволяет быстро помыться в экстремальных и полевых условиях экипажу из 3-4 человек.

«Это полностью автоматические системы, внутри которых умещается 15-литровая канистра, насос и тэн, который нагревает воду до 42 градусов: достаточно потянуть за ручку и нажать кнопку. Изделие оснащено специальной фильтрацией, что позволяет использовать воду из любого водоема. На текущий момент технологи нашей компании завершают доработку изделия, запустить серийное производство мы планируем в ближайшие два месяца», — рассказал генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.