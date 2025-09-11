Компания Подмосковья разработала ПО для судебной системы

Компания «Хоппер ИТ» из ОЭЗ «Дубна» разработала решение, которое позволит оптимизировать судебные процессы в России. Пилотный проект внедрения программного обеспечения для электронного протоколирования хода судебных заседаний может стартовать уже в начале следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Наше решение — это полноценный AI-ассистент судьи на всех этапах судебного процесса. До начала заседания система проверяет комплектность и формальные требования по поступившим материалам, готовит краткую справку по делу и помогает классифицировать спор. Во время заседания она ведет запись с разбивкой по спикерам. Если в среднем транскрибация часовой аудиозаписи силами человека занимает 6–8 часов, то наш ассистент делает это за 30 секунд. В итоге система практически мгновенно формирует черновик судебного протокола. После заседания — предлагает черновики процессуальных документов, а также полноценный проект судебного решения с описательной и мотивировочной частями. В итоге секретарю остается подтвердить данные участников и реквизиты, а судья может сосредоточиться на правовой оценке и принятии решения», — рассказал архитектор решения Иван Тараскин.

Программное обеспечение создано на базе технологий искусственного интеллекта и работает в защищенном контуре. Решение учитывает требования по безопасности и обработке персональных данных, поддерживает интеграцию с существующими системами документооборота и содержит справочный модуль, который по запросу оперативно подбирает нормы права и релевантную практику. При этом система не принимает процессуальных решений и не заменяет судью — это инструмент, ускоряющий подготовку документов и повышающий качество судебной работы.

«Компания «Хоппер ИТ» инвестировала в свой проект в ОЭЗ «Дубна» более 80 млн рублей. Компания занимается разработкой программного обеспечения в том числе для заказчиков государственного сектора. В компании работает более 90 сотрудников. В прошлом году выручка компании превысила 366 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Хоппер ИТ» входит в состав IT-кластера, образованного в особой экономической зоне ОЭЗ «Дубна».

«Всего в сфере IT на нашей площадке работает порядка 40 резидентов. Общий объем инвестиций этих компаний — более 21 млрд рублей. Эти резиденты создают высокотехнологичные программные решения и разработки, которые обеспечивают цифровую безопасность нашей страны», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.