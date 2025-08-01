Компания Подмосковья презентовала современную полевую кухню

Компания «МОБИТРАК», производитель фудтраков, спецприцепов и модульных объектов, разработала инновационную полевую кухню для нужд Минобороны РФ. Новая современная полевая кухня призвана заменить устаревшие аналоги, обеспечив военнослужащих современным, удобным и высокопроизводительным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам основателя компании Рафаэля Хабирова, существующие полевые кухни не модернизировались со времен Великой Отечественной войны. Поэтому в «МОБИТРАК» решили создать современный, технологичный вариант, отвечающий требованиям комфорта, гигиены и эффективности, чтобы условия службы бойцов стали лучше.

Полевая кухня представляет собой мобильный фудтрак. Это закрытое помещение с освещением, защитой от неблагоприятных погодных условий и системой хранения продуктов. Будет доступна в двух модификациях: для грузовых автомобилей высокой проходимости на рессорной подвеске и для пикапов. Кухня также имеет универсальное энергопитание: комбинированные печи работают как на дизельном топливе, так и на древесине.

«На предприятии уже функционирует производственная линия по выпуску мобильных кухонь, в рамках которой был успешно налажен выпуск полевых кухонь. Ранее закупавшиеся печи заменены собственной разработкой инженеров предприятия — компактными печами высокой производительности, адаптированными к эксплуатации в условиях ограниченного пространства трейлеров. В проект вложено около 15 млн рублей, реализация заняла один год. После успешного прохождения испытаний первые образцы мобильной кухни отправлены в эксплуатацию. Начало массового выпуска продукции планируется по мере роста спроса», — рассказал Рафаэль Хабиров.

Кухня выполнена из качественной пищевой нержавеющей стали, полностью соответствующей требованиям санитарных норм и правил. Она способна обеспечить питанием до 260 военнослужащих в сутки.

Первую такую полевую кухню на предприятии «МОБИТРАК» передали полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Артему Жоге. В дальнейшем он передаст ее бойцам специальной военной операции.

Как отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев», председатель ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков, подмосковный бизнес регулярно оказывает участникам спецоперации разностороннюю поддержку. Так, недавно предприятия региона откликнулись на предложение правительства Московской области присоединиться к программе «Промышленный туризм», в рамках которой участники СВО могут знакомиться с деятельностью местных промышленных компаний.

С 2016 года компания «Мобитрак» в подмосковной Истре занимается производством мобильных объектов, такие как трейлеры и фудтраки, которые могут быть оборудованы как кофейня, торговая точка, парикмахерская, баня или даже мобильный жилой комплекс. Компания внесла свой вклад в развитие программы поддержки малого и среднего бизнеса в Подмосковье: запускать бизнес на базе мобильной торговой точки стало проще и быстрее.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.