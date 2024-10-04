Компания по производству протезов из Щелкова вошла в топ лучших экспортеров РФ

Компания «Метиз производство» из Щелкова вошла в тройку победителей номинации «Экспортер в сфере промышленности (малое и среднее предпринимательство)» Всероссийской премии международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2024». Об этом сообщает пресс-служба администрации Щелкова.

За попадание в списки лучших из лучших боролись победители окружного этапа — 142 компании из 43 регионов. Победу одержали 36 из них.

Всего на соискание премии в начале года было подано почти 1 700 заявок из 8 округов страны. В конкурсный отбор попали крупные компании, предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, которые показали лучшие результаты в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.

Продукция ООО «Метиз производство» экспортируется более чем в 40 стран мира, среди которых и такое технологически развитое государство, как Южная Корея. В отчетном 2023 году компания вышла на рынки Израиля, Уругвая и Бразилии.

Директор по экспорту ООО «Метиз производство» Дмитрий Низамов уверен, что экспортный успех складывается из нескольких составляющих.

«В первую очередь, это качественный и надежный продукт. Тем более в нашей сфере, в сфере протезирования конечностей невероятно высокие требования к изделиям. Поэтому создать такой продукт, который зарекомендует себя и будет востребован не только на отечественном рынке, но и по всему миру, это, конечно, колоссальный и ответственный труд. Труд каждого сотрудника нашей компании, начиная от конструкторов, которые проектируют изделия; технологов, которые потом запускают выпуск и поддерживают серийное производство; сотрудников всех производственных этапов — сборщики, ОТК и т. д. Такого рода награды — это заслуга абсолютно каждого сотрудника компании МЕТИЗ и знак того, что мы движемся в нужном направлении, — говорит Дмитрий Низамов.

В компании МЕТИЗ благодарят Фонд поддержки ВЭД Московской области, чье содействие позволяет участвовать в медицинских выставках, бизнес-миссиях по всему миру; Российский экспортный центр, который сопровождает МЕТИЗ на всех этапах экспортных поставок; а также Министерству промышленности и торговли РФ за предоставление субсидий на разработку и апробацию новых изделий.

Церемония награждения победителей «Экспортер года» состоится 14 октября на Международном экспортном форуме «Сделано в России», который пройдет на площадке центра международной торговли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.