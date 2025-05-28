сегодня в 16:56

Компания PepsiCo втайне могла поменять сахар на подсластители в напитке Evervess

Компания PepsiCo втайне, предположительно, заменила сахар на подсластители в газированном напитке Evervess. До этого их могли использовать только в «Любимой коле» от того же изготовителя, сообщает Mash .

По словам гастроэнтеролога Никиты Харлова, в составе Evervess обнаружили ацесульфам калия, цикламат, аспартам, сахарин, цикламат и фенилаланин. Также в напиток могли начать добавлять бензоат натрия, гуммиарабик, цитрат натрия и сорбат калия.

В PepsiCo прокомментировали информацию. В компании отметили, что вынуждены избавляться от сахара в своей продукции.

Многие изготовители еще в 2023 году начали отказываться от этого ингредиента в своих напитках.