Компания Мытищ нарастит производительность труда благодаря нацпроекту

Компания «Хелима Рус» из подмосковных Мытищ стала участником нацпроекта «Производительность труда». На предприятии состоялось стартовое совещание с представителями регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. Эксперты будут оказывать помощь в оптимизации рабочих процессов на всех этапах. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания «Хелима Рус» занимается производством алюминиевого профиля и аксессуаров для изготовления стеклопакетов. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства дистанционного профиля для стеклопакетов, где будут внедряться методики и инструменты бережливого производства.

С помощью реализации нацпроекта команда планирует сократить время протекания процесса минимум на 10%, увеличить эффективность деятельности сотрудников на 12% и уменьшить объем незавершенного производства на 10%.

Для этого на предприятии будут работать инструкторы, которые помогут внедрить принципы бережливого производства. Специалисты изучат производственные процессы и найдут пути оптимизации без дополнительных затрат.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области ( https://invest.mosreg.ru/ ) и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья ( https://t.me/mininvest_mo ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.