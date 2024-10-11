Компания MIXIT показала продукцию с подмосковного завода на выставке косметики

Компания MIXIT, которая занимается производством всех видов уходовых косметических средств на территории Московской области, представила свою продукцию на Международной выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Число российских косметических брендов за последние несколько лет выросло, как минимум, в два раза. Именно наша, российская, косметика набирает популярность и пользуется огромным интересом среди покупателей. Наша компания в среднем в месяц продает 1,5 млн товаров, в период особой сезонной активности продажи достигают 3 млн. И чтобы удерживать лидерство, мы постоянно стремимся усовершенствовать нашу продукцию — составы косметических средств, ассортимент выпускаемой линейки, упаковку готовой косметики. Здесь важны все детали», — говорит основатель компании МІХІТ Олег Пай.

На международной выставке InterCHARM, в которой принимают участие 1 400 компаний из 20 стран мира, МІХІТ представил все виды уходовых косметических средств, которые производятся на предприятии в Подмосковье.

Там налажен полный цикл производства — от закупки сырья и разработки рецептуры до выпуска готовой упакованной продукции.

Перед тем как попасть на полки магазинов, все косметические средства проходят проверки в собственных лабораториях компании.

До конца года компания планирует запустить еще один завод, он будет расположен на территории городского округа Солнечногорск. Новый комплекс площадью 4 тыс. кв. метров, инвестиции в запуск которого оцениваются в 1,4 млрд рублей, компания планирует запустить до конца этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.