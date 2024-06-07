Компания «Микробор» запустила производство твердосплавного режущего инструмента

Компания «Микробор», которая специализируется на производстве металлорежущего инструмента, начала серийный выпуск твердосплавных пластин для фрезерной и токарной обработки металла. Изделия заместят импортные аналоги на российском рынке. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Инвестиции резидента ОЭЗ «Технополис Москва» в расширение производства на площадке «Печатники» превысили 400 млн рублей, часть средств была привлечена благодаря займу Фонда развития промышленности.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале (https://t.me/mos_sobyanin/11020), что резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» запустили новые импортозамещающие производства.

«Компания имеет статус резидента с 2019 года. На площадке „Печатники“ предприятие выпускает свыше девяти тысяч наименований изделий для металлообработки, постоянно внедряя в производство новые технологии. Сейчас компания локализовала в ОЭЗ Москвы выпуск сменных многогранных режущих пластин, которые применяются при токарной и фрезерной обработке деталей из чугуна и различных видов стали. После выхода на проектную мощность предприятие будет производить до 3 млн штук пластин в год», — рассказал Овчинский.

Кроме твердосплавных пластин, компания «Микробор» по собственной технологии производит инструменты для токарной и фрезерной обработки. Изделия предприятия выполнены из синтетических сверхтвердых материалов — поликристаллического алмаза и кубического нитрида бора.

Резидент ОЭЗ столицы применяет уникальную технологию, значительно увеличивающую износостойкость режущего инструмента. Это позволяет повысить производительность металлообработки без потери качества, сократить издержки на закупку сырья и технологического оснащения и снизить себестоимость.

«Технологический процесс подготовки режущей кромки новых твердосплавных пластин и нанесения на них специального покрытия разработан в собственном научно-техническом центре компании. Открытие нового производства позволило резиденту создать 20 дополнительных рабочих мест. В 2024 году компания „Микробор“, которая с момента получения статуса резидента ОЭЗ Москвы относилась к малому бизнесу, планирует расширить трудовой коллектив и выйти на уровень среднего предприятия», — заявил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Изделия производителя используются в более 650 компаниях по всей РФ и в дружественных странах. В числе крупнейших отечественных заказчиков значатся Северсталь, ЕВРАЗ, НМЛК, Автоваз, Металлоинвест, ГАЗ, ТМК и Россельмаш.

«Запуск производства режущих твердосплавных пластин, в который инвестировано свыше 400 млн рублей, в том числе 247 млн рублей льготного займа Фонда развития промышленности, позволит не только расширить портфель заказов предприятия, но и предоставить российским компаниям высококачественный отечественный инструмент. Современное оборудование, установленное компанией в ОЭЗ „Технополис Москва“, позволяет создавать продукцию на уровне ведущих мировых аналогов», — резюмировал генеральный директор ООО «Микробор» Павел Решетов.