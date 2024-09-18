Компания «Метиз» из Щелкова стала победителем конкурса «Экспортер года»

сегодня в 15:38

Компания «Метиз» из Щелкова стала победителем окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года». Церемония награждения прошла в рамках VII делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В общей сложности 47 компаний стали победителями и призерами, из них 22 представляли Московскую область. «Метиз» был удостоен звания «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Малое и среднее предпринимательство», а также занял призовое место в номинации «Ответственный экспортер (ESG)».

Победители окружного этапа станут основой для определения лучших экспортеров страны. Имена призеров будут объявлены 14 октября на международном экспортном форуме «Сделано в России» с участием первых лиц правительства Российской Федерации.

«Метиз» — это группа компаний, занимающая лидирующие позиции в России в области разработки и производства современных комплектующих и материалов для изготовления протезов нижних конечностей.

Основные направления деятельности: разработка и собственное производство комплектующих и полуфабрикатов для протезов; 2 эксклюзивная дистрибьюция протезной и ортопедической продукции известных зарубежных компаний.

Основана в 1999 году. Имеет собственное конструкторское и технологическое бюро. Производство оснащено современным оборудованием.

Продукция: стопы, коленные модули, замковые устройства, адаптеры для пациентов, косметические облицовки для протезов нижних конечностей, армирующие материалы и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.