Компания «Мегапак» из Ленинского округа входит в топ предприятий по экспорту товаров

Московская область находится в числе лидеров по экспорту сельскохозяйственной продукции, она занимает 5 место во всей стране. Одним из экспортируемых предприятий является компания «МЕГАПАК» из Ленинского городского округа, которая занимается производством напитков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Компания «МЕГАПАК» производит порядка 500 млн единиц безалкогольных и слабоалкогольных напитков в год. В состав комплекса входит четыре собственные артезианские скважины, купажное отделение, шесть современных производственных линий с возможностью розлива в ж/банке, термопластика и в стекле, собственная лаборатория, направленная на соблюдение высоких стандартов качества.

«Еще два года назад компания одной из первых в Московской области включилась в процесс импортозамещения и наладила выпуск газировки, аналогичной известным западным брендам, ушедшим с российского рынка. В настоящее время «МЕГАПАК» не только вносит существенный вклад в экономику, но и является социально-ответственным предприятием за чистоту окружающей среды», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что регион показывает высокие технологии, которые обеспечивают преимущество и экспортный потенциал.

«Мы пятые в стране по экспорту сельхозтоваров. Это возможно только тогда, когда у тебя высокая производительность и своя научная база», — сказал глава региона.