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Компания «Лукаморе» из Коломны производит 20% лука-севка в РФ

На днях состоялось открытие российской выставки «Золотая осень 2024», которая в этом году прошла в новом для аграриев пространстве — учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центр». В этом году Московская область представила свой стенд, именуемый «Подмосковье — пространство возможностей». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Одним из соэкспонентов стала компания «Лукаморе» из городского округа Коломна, производящая 20% лука-севка в РФ.

Производство российского лука-севка составляет 20 тыс. тонн, из них 4,5 тыс. тонн производит «Лукаморе».

В линейке производителя представлены сорта лука, среди которых продуктивный и ранний гибрид «Трой», среднеранние «Геркулес» и Центурион, раннеспелый «Радар» и красный лук «Ред Барон».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.