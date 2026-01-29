Компания «Лебер» из Подмосковья отправила детское оборудование в Бразилию

Компания «Лебер» из Мытищ изготовила и отправила в Бразилию детское игровое и спортивное оборудование для крупного девелопера. Продукция предназначена для кондоминиума в Бразилиа и прошла проверку на соответствие международным стандартам, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Крупный бразильский девелопер заказал у компании «Лебер» из Мытищ детское игровое и спортивное оборудование для нового жилого комплекса формата «дом-курорт» в Бразилиа. Российский производитель был выбран благодаря надежности и качеству продукции, устойчивой к влажности и ультрафиолету, что особенно важно для тропического климата.

Для спортивной зоны изготовили многофункциональную станцию с турниками и лавками для тренинга. Конструкции защищены полимерным покрытием и оцинкованным крепежом, что предотвращает износ при высокой влажности. Центральным элементом детской площадки станет комплекс «Лантан» — многоуровневая башня с горками, панелями и двойными качелями серии «Урбан». В конструкции использованы натуральное дерево и нержавеющая сталь, что соответствует мировым стандартам экологичности.

Рекреационное пространство дополнят скамьи и малые архитектурные формы, выполненные в едином стиле и не требующие сложного обслуживания. Вся продукция была произведена на заводе в Мытищах в декабре и прошла обязательную проверку на соответствие международным стандартам безопасности.

Сейчас оборудование находится в пути и преодолеет более 11 000 километров мультимодальной доставкой. После пересечения Атлантики оборудование будет смонтировано на территории комплекса в Бразилиа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.