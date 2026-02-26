Компания «Лебер» из Мытищ вышла в номинанты премии

Компания «Лебер» из Мытищ представлена в нескольких номинациях национальной премии «Золотой медвежонок» в 2026 году, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятие из Московской области производит детские игровые, научные и спортивные площадки. В прошлом году компания уже участвовала в премии и получила две награды — в номинациях «Компания года» и «Лучшие детские площадки».

В 2026 году «Лебер» заявлен в категориях «Лучшие игровые и спортивные площадки», «Бренд года» и «Руководитель года». Компания подала заявку после завершения ключевых этапов проектов 2025 года, включая запуск новой серии научных площадок и презентацию тематических игровых решений в сотрудничестве с ГК «Рики».

«За прошедший год компания сделала заметный шаг вперед в развитии продукта и подходов к проектированию детской среды. Запущены новые научные детские площадки, расширена линейка тематических решений, реализованы партнерские проекты с индустрией анимации. Эти изменения усилили образовательную составляющую продукта и расширили возможности его применения в школах, детских садах и общественных пространствах. Участие в премии в этом году — возможность представить новые решения профессиональному сообществу», — рассказала заместитель директора по маркетингу компании «Лебер» Алина Севастьянова.

Национальная премия «Золотой медвежонок» проводится с 2010 года ассоциацией предприятий индустрии детских товаров при поддержке Совета Федерации, Минпромторга России, Минпросвещения России, Росстандарта и Российской академии образования. Подробная информация о номинациях и сроках размещена на официальном сайте премии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.