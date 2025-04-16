Компания «Яндекс» покупает службу доставки Boxberry

Данная сделка позволит «Яндексу» увеличить клиентскую базу, а также расширить географию сервисов логистики и электронной коммерции.

После сделки пункты выдачи заказов и сервис «Яндекс Доставка» появятся в свыше чем 20 регионах РФ, в том числе они будут в Сибири и на Дальнем Востоке. А в субъектах, где доставка уже работает, вырастет число ПВЗ.

Клиенты Boxberry смогут получить доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса» для электронной коммерции и доставки. А также они смогут отправлять товары более чем в 14 тыс. пунктов выдачи в стране. Кроме того, для них станут доступны услуги сортировочных центров, которых сейчас свыше 60. Например, интернет-магазин из Хабаровска сможет быстро отгрузить партию в сортировочный центр в Москве, затем отправить продукцию покупателям в разные города.

В планах завершить процесс технической и операционной интеграции до конца текущего года. Boxberry также продолжит развивать логистические сервисы в составе «Яндекса».