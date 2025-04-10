Компания «Ялка» в Балашихе расширит производство благодаря «Земле за 1 рубль»

Компания «Ялка» — резидент индустриального парка «Демидов» в Балашихе — присоединилась к губернаторской программе «Земля за 1 рубль». На выделенном в деревне Дятловка земельном участке предприятие будет выпускать импортозамещающее оборудование для систем вентиляции и кондиционирования. Кроме того, компания расширяет производство благодаря строительству нового завода в деревне Пуршево. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Балашихи Сергей Юров проверил ход работ. Общая площадь нового производственного комплекса, который состоит из зданий, составляет 4,2 тыс. кв. метров. Запустить его в эксплуатацию запланировано осенью 2025 года.

«У нас уже идет завершающая стадия строительства. Ждем, когда погода позволит начать благоустройство территории, также продолжаем внутренние отделочные работы. Благодаря строительству нового производственного комплекса выпуск нашей продукции увеличится почти в два раза. До этого мы находились в деревне Дятловка, там тоже продолжим работать. Кроме того, правительство Московской области выделило нам еще одну площадку, тоже в Дятловке. Осенью начнем строить там еще один завод», — рассказал генеральный директор компании Вадим Кенин.

Компания «Ялка» создана в 2013 году. Специализируется на выпуске оборудования для систем вентиляции и кондиционирования, которое применяется в строительстве жилья, социальных объектов, производственных зданий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.