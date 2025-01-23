Компания из Сергиева Посада за год выпустила более 10 млн косметических средств

Компания Elian Group, специализирующаяся на производстве косметических средств в Сергиевом Посаде, в 2024 году выпустила 10,5 млн единиц продукции. Косметику компания производит как под собственными торговыми марками — Elian Russia, Yolo и Tint Me, так и под заказ — под брендами других компаний. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Основная цель предприятия на 2025 год — увеличение производственных мощностей и расширение рынков сбыта. Продукция продается не только в России, но и поставляется в ОАЭ, Узбекистан, Ирак, Белоруссию, Казахстан. В I квартале этого года компания планирует поставить первую партию готовой продукции на китайские торговые площадки, а также запустить работу с новым дистрибьютором в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ. Сейчас компания завершает строительство складского комплекса. После его ввода, предприятие планирует расширить площади производственных и офисных помещений. Объем инвестиций в реализацию новых проектов составит 80 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Выпуском декоративной косметики компания занимается более 20 лет. Производственная площадка регулярно проходит аудиты, сертифицируется по международным стандартам качества и ведет свою деятельность с заботой об окружающей среде, не тестируя продукцию на животных.

«В прошлом году под брендом Elian мы запустили 24 новинки, среди которых как базовые средства, так и лимитированные продукты из сезонных коллекций. Благодаря расширению ассортимента и дистрибьюции на новые рынки нам удалось значительно увеличить объем выпускаемой продукции. Лидерами стали основа под макияж (77% к 2023 году), тональный крем (48%) и жидкие румяна (39%). В этом году мы планируем выпустить еще около 40 новинок», — отметила генеральный директор компании Elian Ксения Бондаренко.

Перед тем как поступить в продажу, все косметические средства предприятия проходят тщательное тестирование и контроль как в собственной лаборатории компании, так и в авторизованных лабораториях Москвы и Подмосковья. Готовая продукция продается на маркетплейсах и поставляется в ведущие сетевые магазины косметики и парфюмерии — «Магнит Косметик», «Золотое Яблоко», «Летуаль», «Рив Гош», а также в региональные сети и оптовые площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.