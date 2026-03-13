Компания из Сергиева Посада увеличила выпуск косметики

Косметическая компания Elian Group из Сергиева Посада ввела в эксплуатацию варочный реактор объемом 200 литров, что позволит выпускать до 6 тыс. тональных средств за одну партию. Расширение производства повысит стабильность и качество продукции, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Группа компаний Elian Group запустила новый варочный реактор с рабочим объемом 200 литров. Оборудование позволяет производить единой партией до 6 тыс. тональных средств для лица, до 25 тыс. блесков для губ или до 40 тыс. геля для бровей. Увеличение объема партии повышает производственные возможности предприятия и улучшает стабильность косметической массы.

Сегодня компания выпускает более 700 наименований декоративной косметики под брендами ELIAN RUSSIA, Tint me, YOLO и Stax, а также производит продукцию для сторонних заказчиков. Основные продажи приходятся на российский рынок, при этом продукция поставляется в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Ирак, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Палестину и Иран.

Компания работает на рынке более 20 лет. Производственная площадка проходит регулярные аудиты и сертификацию по международным стандартам безопасности и качества. Процессы соответствуют экологическим требованиям, а продукция не тестируется на животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.