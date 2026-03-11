Компания из Пушкинского округа вошла в проект «Производительность труда»

ООО «Группа компаний ТСС» — крупный производитель дизель-генераторных установок и электростанций для государственных и промышленных объектов. Стартовое совещание сотрудников предприятия и специалистов Регионального центра компетенций Московской области прошло на площадке компании в Ивантеевке.

В качестве пилотного потока выбрали производство дизельного генератора ТСС АД-1000С-Т400. В течение шести месяцев рабочая группа совместно с экспертами РЦК намерена сократить время протекания процесса на 15%, уменьшить объем незавершенного производства на 20% и увеличить выработку на 15%.

После завершения пилотного этапа предприятие сможет распространить полученные решения на другие производственные участки. Присоединиться к проекту можно через ИТ-платформу Производительность.рф. Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что технологический потенциал «живет» в регионе и он важен для привлечения инвестиций.

«Мегаполис, урбанизация дает очевидное преимущество, и соответственно инвестиции там мы видим очень заметные», — сказал Воробьев.