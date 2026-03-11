Компания из Пушкинского округа вошла в проект «Производительность труда»
Фото - © Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Компания «Группа компаний ТСС» из Ивантеевки стала участником федерального проекта «Производительность труда». Предприятие планирует повысить эффективность производства дизельных генераторов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
ООО «Группа компаний ТСС» — крупный производитель дизель-генераторных установок и электростанций для государственных и промышленных объектов. Стартовое совещание сотрудников предприятия и специалистов Регионального центра компетенций Московской области прошло на площадке компании в Ивантеевке.
В качестве пилотного потока выбрали производство дизельного генератора ТСС АД-1000С-Т400. В течение шести месяцев рабочая группа совместно с экспертами РЦК намерена сократить время протекания процесса на 15%, уменьшить объем незавершенного производства на 20% и увеличить выработку на 15%.
После завершения пилотного этапа предприятие сможет распространить полученные решения на другие производственные участки. Присоединиться к проекту можно через ИТ-платформу Производительность.рф. Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что технологический потенциал «живет» в регионе и он важен для привлечения инвестиций.
«Мегаполис, урбанизация дает очевидное преимущество, и соответственно инвестиции там мы видим очень заметные», — сказал Воробьев.